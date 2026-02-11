Vola la manifattura | tra Ferrara e Ravenna 56mila posti di lavoro pari al 20,9% dell' occupazione

Da ferraratoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La manifattura nella zona tra Ferrara e Ravenna sta crescendo rapidamente. Quasi 57mila persone lavorano nel settore, che rappresenta più del 20% dell’occupazione locale. Le imprese attive sono oltre 6.200, di cui più della metà sono artigiane. Il settore produce ogni anno un valore aggiunto di oltre 5 miliardi di euro, confermando la sua importanza per l’economia della zona.

Con 6.243 localizzazioni di impresa attive sul territorio ferrarese e ravennate (di queste, il 54,3% sono artigiane), il settore manifatturiero genera un valore aggiunto diretto di oltre 5 miliardi di euro, garantendo un posto di lavoro a più di 56mila persone, pari al 20,9% dell'occupazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara Ravenna

Territorio e lavoro. Aumenta l’occupazione trainata da commercio edilizia e manifattura

Nel territorio empolese, il numero di occupati è in crescita.

L’occupazione si ferma per la prima volta dal 2021: calano i posti di lavoro

Per la prima volta dal 2021, l'occupazione si arresta, registrando una lieve diminuzione dei posti di lavoro nell'estate 2025 rispetto ai trimestri precedenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrara Ravenna

Argomenti discussi: Eurozona, ripresa a passo di lumaca per la manifattura tra ordini in calo e costi in salita; Come rilanciare la manifattura italiana: 30 proposte green di Legambiente.

vola la manifattura traVola la cassa integrazione in Piemonte, +19% nel 2025Vola la cassa integrazione in Piemonte: nel 2025 sono state concesse 60 milioni di ore, 10 milioni in più del 2024, pari a un incremento del 19%. Rispetto al 2023 sono raddoppiate. (ANSA) ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.