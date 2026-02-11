Vola la manifattura | tra Ferrara e Ravenna 56mila posti di lavoro pari al 20,9% dell' occupazione

La manifattura nella zona tra Ferrara e Ravenna sta crescendo rapidamente. Quasi 57mila persone lavorano nel settore, che rappresenta più del 20% dell’occupazione locale. Le imprese attive sono oltre 6.200, di cui più della metà sono artigiane. Il settore produce ogni anno un valore aggiunto di oltre 5 miliardi di euro, confermando la sua importanza per l’economia della zona.

Con 6.243 localizzazioni di impresa attive sul territorio ferrarese e ravennate (di queste, il 54,3% sono artigiane), il settore manifatturiero genera un valore aggiunto diretto di oltre 5 miliardi di euro, garantendo un posto di lavoro a più di 56mila persone, pari al 20,9% dell'occupazione.

