Vola la manifattura | tra Ferrara e Ravenna 56mila posti di lavoro pari al 20,9% dell' occupazione
La manifattura nella zona tra Ferrara e Ravenna sta crescendo rapidamente. Quasi 57mila persone lavorano nel settore, che rappresenta più del 20% dell’occupazione locale. Le imprese attive sono oltre 6.200, di cui più della metà sono artigiane. Il settore produce ogni anno un valore aggiunto di oltre 5 miliardi di euro, confermando la sua importanza per l’economia della zona.
