Mercatini torna l' appuntamento con La Pulce nel Baule

Domenica 26 aprile il mercatino dell’usato “La Pulce nel Baule” torna nel piazzale del Pala De André a Ravenna, con orario dalle 8 alle 18. L’evento si svolgerà anche nelle date del 24 maggio, 27 settembre, 25 ottobre e 22 novembre. I partecipanti troveranno bancarelle con oggetti di seconda mano e articoli vintage, un appuntamento che si ripete periodicamente nel corso dell’anno.

“La Pulce nel Baule”: il mercatino dell’usato ritorna nel piazzale del Pala De André a Ravenna, dalle 8 alle 18, domenica 26 aprile; prossime date: 24 maggio; 27 settembre; 25 ottobre; 22 novembre. Il mercatino “gemello” “La Pulce d’Acqua” - in Darsena a Ravenna (8.30-18-30) - continuerà invece.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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