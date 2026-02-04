Nuovo appuntamento con Peglingusto i mercatini di gastronomia e artigianato a Pegli

Domenica 8 febbraio torna Peglingusto, il mercato di gastronomia e artigianato a Pegli. Come ogni seconda domenica del mese, il Lungomare si riempie di bancarelle con prodotti alimentari di qualità, oggetti artigianali fatti a mano e promoter pronti a coinvolgere i visitatori. La giornata promette di essere un’occasione per scoprire sapori unici e creare un momento di svago tra le vie del quartiere.

Domenica 8 febbraio è in programma il secondo appuntamento del 2026 con i mercatini di Peglingusto. Come ogni seconda domenica del mese, i banchi di eccellenze alimentari, i creativi selezionati con le loro creazioni uniche handmade e i promoter selezionati che animeranno il Lungomare di Pegli.

