Il Comune di Brescia ha annunciato che i mercati resteranno sospesi sia il 25 aprile che il 1° maggio, senza prevedere eccezioni generali. Tuttavia, l’assessore ha valutato una possibile deroga che permetterebbe di limitare il divieto al solo centro storico. La decisione riguarda gli ambulanti e si inserisce nelle misure adottate per quei giorni. Nessuna comunicazione ufficiale ancora sulla conferma o eventuali modifiche.

?? Cosa sapere Il Comune di Brescia conferma il divieto di mercati per il 25 aprile e 1 maggio. L'assessore Poli valuta una deroga per limitare il blocco solo al centro storico. L'assessore al Commercio di Brescia, Poli, ha respinto le accuse di sospensioni improvvise riguardanti l'attività dei mercati durante il 25 aprile e il 1 maggio, precisando che tali divieti risultano già consolidati nel regolamento vigente. La tensione tra le autorità cittadine e chi lavora nelle strade si è accesa p .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercati fermi il 25 aprile e 1° maggio: il Comune risponde agli ambulanti

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