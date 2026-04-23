Mercati nei giorni festivi a Bari | 25 aprile 1° maggio e 2 giugno con le bancarelle aperte

A Bari, i mercati cittadini resteranno aperti nei giorni festivi del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno, consentendo ai cittadini di fare acquisti anche durante queste date. Le bancarelle saranno operative come in giorni normali, offrendo prodotti e servizi ai visitatori. Questa decisione riguarda le aree commerciali che normalmente si svolgono nel centro e nelle zone di mercato della città.

I mercati cittadini di Bari saranno aperti in occasione di tre giornate festive, ovvero il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 giugno. A disporlo, attraverso un provvedimento, è stato il settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive del Comune di Bari. Una modalità ormai consueta che.🔗 Leggi su Baritoday.it

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