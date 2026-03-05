Mercati rionali a Lanciano | le azioni del Comune a sostegno degli ambulanti

Il Comune di Lanciano ha annunciato nuove iniziative per i mercati rionali del mercoledì e del sabato. Sono previste riorganizzazioni e sperimentazioni volte a migliorare l’offerta e la distribuzione degli spazi. Le decisioni riguardano principalmente le modalità di allestimento e le procedure di accesso, con l’obiettivo di favorire gli ambulanti e rendere l’esperienza più efficiente per i clienti.

Riorganizzazione e sperimentazioni in vista per i mercati rionali del mercoledì e del sabato a Lanciano. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale ha tenuto diversi incontri con gli ambulanti per valutare ipotesi e iniziative per rilanciare il commercio su aree pubbliche. Nella sala "Benito Lanci" della ex Casa di conversazione, il sindaco Filippo Paolini ha incontrato gli operatori assieme all'assessore al commercio, Maria Ida Troilo, e alla struttura delle Attività produttive, con la dirigente Gabriella Calabrese. A tal fine, la prima azione messa in campo per accompagnarli in un'auspicabile ripresa è stata quella di mantenere intatte le tariffe relative al canone per l'occupazione del suolo pubblico per l'anno 2026.