mentre washington combatte pechino guarda guadagna e impara

Negli ultimi tempi, si osserva un crescente interesse di Pechino verso le dinamiche internazionali, mentre gli Stati Uniti sono impegnati in una strategia di monitoraggio e acquisizione di informazioni. La capitale cinese rafforza le proprie capacità analizzando le mosse degli avversari, cercando di trarre insegnamenti e adattarsi alle sfide globali. Nel frattempo, il latino, lingua ormai poco praticata, viene spesso citato per esprimere concetti di realtà e verità senza coinvolgere giudizi o interpretazioni.

Bellum tuum vita mea. A Pechino il latino più che morta é una lingua sconosciuta, della quale viene tuttavia istintivamente perpetuato e parafrasato l’intramontabile senso della realtà. Che tradotto significa: l’America in guerra é un grandissimo affare per la Cina. “Il dragone – scrive il sito Axios – vince guardando”. Oltre a sfruttare strategicamente a proprio vantaggio tutti i molteplici input di intelligence sulle modalità del conflitto fra Stati Uniti e Iran, la Repubblica popolare cinese sta infatti erodendo considerevolmente la dipendenza dal dollaro per le transazioni internazionali, dirottando verso le proprie infrastrutture di pagamento, sia tradizionali che digitali, la modalità finanziaria incentrata sul dollaro.🔗 Leggi su Formiche.net

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