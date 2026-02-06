Come Pechino capitalizza sulle debolezze di Washington e Mosca Scrive Polillo

Pechino approfitta delle debolezze di Washington e Mosca per rafforzare la sua posizione nel mondo. La strategia cinese mira a sfruttare le crepe nelle alleanze occidentali, sperando che Donald Trump capisca quanto la sua politica estera sia dannosa anche per l’Europa. Mentre gli Stati Uniti e la Russia si confrontano, la Cina si muove con maggiore sicurezza, cercando di consolidare la sua influenza globale.

La speranza è che prima o poi – meglio prima che poi – Donald Trump capisca. La sua politica estera non è solo rivolta contro l’Europa, ma contro tutto l’Occidente. Si pensi solo al caso del Canada o della Groenlandia. E di conseguenza contro gli stessi Stati Uniti, sempre più isolati – salvo l’incerta partita mediorientale – mentre il suo principale competitor – la Cina – consolida la sua posizione sul fronte euro-asiatico ed estende il suo sistema di alleanze. O, almeno, non lo piccona. Continuare così, a meno di improbabili miracoli, si rischia solo di lavorare per il Re di Prussia. Xi Jinping ha assunto sempre più la postura di un gatto sornione. 🔗 Leggi su Formiche.net

