Il 25 aprile si avvicina e la città si prepara a commemorare l’81esimo anniversario della Liberazione con un insieme di eventi che coinvolgono diverse zone del territorio. La giornata sarà dedicata alla memoria storica e alla partecipazione della cittadinanza, con iniziative pensate per coinvolgere tutte le età. La celebrazione si svolgerà attraverso incontri, momenti pubblici e attività diffuse, creando un’occasione di condivisione per la comunità.

Imola, 24 aprile 2026 – La città si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione con un programma articolato che intreccia memoria, partecipazione e iniziative diffuse su tutto il territorio. Le celebrazioni, promosse dal Comune in collaborazione con Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e Cidra (Centro imolese di documentazione sulla resistenza antifascista e storia contemporanea), sono iniziate lo scorso 15 marzo dall’area delle ex scuole comunali di Spazzate Sassatelli, luogo simbolo che ricorda il sacrificio di tre partigiani caduti nella lotta contro il nazifascismo, e proseguiranno fino alla fine di maggio. Il momento centrale sarà domani, giornata che si aprirà alle 8.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memoria, eventi e riflessioni. Così la città celebra il 25 Aprile. “Una giornata di condivisione”

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