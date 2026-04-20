25 aprile a Piacenza una giornata di eventi in città
Sabato 25 aprile, Piacenza ha organizzato una serie di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. La giornata ha visto svolgersi manifestazioni ufficiali, concerti e attività culturali in diverse zone della città. Le iniziative sono state caratterizzate da incontri pubblici e commemorazioni, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. La ricorrenza è stata ricordata attraverso momenti di partecipazione collettiva e appuntamenti dedicati alla memoria storica.
Sabato 25 aprile Piacenza celebra la Festa della Liberazione con una giornata ricca di momenti istituzionali, musica e iniziative culturali. Dal corteo commemorativo alle esibizioni artistiche in piazza, il programma unisce memoria, partecipazione e convivialità nel cuore della città.Il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Festa della Liberazione a Torino: oltre 40 appuntamenti in città per celebrare il 25 aprile tra storia e musica (programma, eventi fino al 14 maggio)Torino non limita le celebrazioni della Liberazione a una singola giornata: il programma del 2026, presentato dal sindaco di Torino, Stefano Lo...
Sentieri e Sapori, una stagione ricca di eventi: da metà aprile 15 appuntamenti tra collina, mare, pineta e cittàCna: “Il progetto si amplia, dal Faentino e dalla Vena del Gesso si arriva al mare.
Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Aspettando il 25 aprile; A Piacenza 25 Aprile con Soliani. Pontenure dedica un giardino a Comolli: aiutò gli alleati a superare i ponti; La donna nella resistenza Proiezione del film documentario di Liliana Cavani; Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 12 aprile 2026.
Aspettando il 25 aprile, un viaggio musicale nella memoria collettiva all'Archivio di StatoUn concerto per avvicinarsi, attraverso la musica, a una delle ricorrenze più significative della nostra storia recente, Aspettando il 25 aprile l’appuntamento in programma il prossimo 16 aprile, or ... ilpiacenza.it
FAI Delegazione di Piacenza | Piacenza - facebook.com facebook
Dominata Piacenza in semifinale Perugia è la prima finalista Scudetto! #DAZN #Volley x.com