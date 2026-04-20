25 aprile a Piacenza una giornata di eventi in città

Da ilpiacenza.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile, Piacenza ha organizzato una serie di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. La giornata ha visto svolgersi manifestazioni ufficiali, concerti e attività culturali in diverse zone della città. Le iniziative sono state caratterizzate da incontri pubblici e commemorazioni, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. La ricorrenza è stata ricordata attraverso momenti di partecipazione collettiva e appuntamenti dedicati alla memoria storica.

Sabato 25 aprile Piacenza celebra la Festa della Liberazione con una giornata ricca di momenti istituzionali, musica e iniziative culturali. Dal corteo commemorativo alle esibizioni artistiche in piazza, il programma unisce memoria, partecipazione e convivialità nel cuore della città.Il.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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