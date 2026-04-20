25 aprile a Piacenza una giornata di eventi in città

Sabato 25 aprile, Piacenza ha organizzato una serie di eventi per celebrare la Festa della Liberazione. La giornata ha visto svolgersi manifestazioni ufficiali, concerti e attività culturali in diverse zone della città. Le iniziative sono state caratterizzate da incontri pubblici e commemorazioni, coinvolgendo cittadini e rappresentanti istituzionali. La ricorrenza è stata ricordata attraverso momenti di partecipazione collettiva e appuntamenti dedicati alla memoria storica.