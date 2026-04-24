Ieri sono state fornite aggiornamenti sui conti pubblici italiani, con il deficit che è passato dall’8,1% al 3,1%. Oggi si sono concentrate le dichiarazioni sulla situazione internazionale e sugli alleati, con riferimenti a incontri tra la premier e leader stranieri, e a temi come la NATO, la Russia e gli Stati Uniti. La discussione si è focalizzata anche sulla prevenzione delle crisi e sul ruolo dell’Europa in ambito globale.

Ieri le precisazioni sui conti pubblici italiani, con il deficit ridotto dall’8,1% al 3,1%. Oggi le precisazioni su geopolitica e alleati. Primo aspetto gli Usa. Giorgia Meloni a margine della seconda giornata del vertice informale Ue a Cipro spiega che i rapporti con gli Stati Uniti, come sempre, sono solidi e a nulla serve domandarlo nuovamente: “Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump non c’è niente di particolare che io stia facendo in questo momento”. Terzo aspetto, la Nato: l’obiettivo dell’Ue al momento deve essere rafforzare la colonna europea dell’alleanza, al fine di renderla più incisiva ma sempre complementare a quella americana, e cambiare approccio alle crisi energetiche puntando sulla prevenzione: “Penso che la Nato debba rimanere unita.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Meloni tra Trump, Nato e Putin. Prevenzione delle crisi e ruolo europeo al centro

Notizie correlate

Il ruolo dell’Europa tra geopolitica e finanza: banche al centro delle nuove sfide globaliAlla Fondazione Banco di Napoli il confronto internazionale su banche, geopolitica e nuove sfide globali.

Il leader europeo che piace a Trump e a PutinEntrambi i governi sperano che Viktor Orbán vinca di nuovo le elezioni, mentre Ucraina e Unione Europea auspicano il contrario Domenica 12 aprile si...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Trump attacca Meloni: Scioccato da lei, pensavo avesse coraggio; Dentro il rapporto Trump–Meloni: cosa non ha funzionato; Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump; Trump-Meloni, Travaglio: L’amicizia conta poco, servono fatti.

Meloni: «Tensioni con la Nato non positive, non ho sentito Trump. Putin al G20? Non è il momento di fare passi verso di lui»Dombrovskis: «Non sospendiamo Patto di stabilità, non c'è recessione» «Sì, c'è stata qualche discussione sull'attivazione ... leggo.it

Meloni: Rapporti Italia-Usa sono solidi. Putin? No a passi verso di luiDa Cipro la premier rassicura sui rapporti con gli Usa, rilancia il ruolo dell’Italia in Unifil e apre al dialogo con Berlino sul Patto ... msn.com

Quando il Governo Meloni si è insediato, il rapporto deficit/PIL era all’8,1%. Lo abbiamo portato al 3,1%: un risultato considerato da molti irraggiungibile. Eppure, se non ci fosse stato il Superbonus a pesare come un macigno sui conti dello Stato, saremmo già facebook

Meloni: "Il correttivo al decreto sicurezza Non è un precedente pericoloso". x.com