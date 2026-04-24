Meloni ' tensioni sulla Nato non positive va rafforzata'

Il primo ministro ha commentato le recenti tensioni tra gli Stati Uniti e la Spagna riguardo alla Nato, definendole non positive. Ha sottolineato l'importanza di rafforzare l'Alleanza Atlantica, in particolare la componente europea, considerandola fondamentale per la stabilità e la collaborazione tra i membri. La sua dichiarazione si concentra sulla necessità di lavorare insieme per mantenere coesa l'organizzazione militare.

"Non vedo positivamente" la tensione tra Usa e Spagna sulla Nato. "Credo che bisogna lavorare per rafforzare la Nato, per rafforzare la colonna europea dell'Alleanza, colonna europea che deve essere complementare." Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti a margine del vertice di Cipro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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