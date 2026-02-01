Difesa europea Tajani | Va rafforzata ma nella Nato e con gli Usa

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce che l’Europa deve rafforzare la propria difesa, ma senza isolarsi. “Dobbiamo fare di tutto per tenere unite le due facce dell’Occidente, che sono anche i due pilastri della Nato”, dice. Tajani sottolinea l’importanza di collaborare con gli Stati Uniti e di mantenere un fronte compatto all’interno dell’Alleanza atlantica. La sua posizione arriva in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza europea e sulle relazioni con l’America.

“Dobbiamo fare di tutto per tenere unite le due facce dell’ Occidente che sono anche i due pilastri della Nato. I rapporti transatlantici sono fondamentali, lo sono sempre stati indipendentemente da chi è il presidente degli Stati Uniti. Dobbiamo puntare sul dialogo a testa alta. Rimaniamo grandi interlocutori, penso adesso alla questione delle materie prime”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani che mercoledì sarà a Washington alla riunione organizzata dal segretario di Stato Marco Rubio sulle materie prime. “Per difendere la pace serve affrontare il tema della difesa perché più l’ Europa è in grado di garantire la propria sicurezza meno rischi ci sono di un possibile conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Italia e Germania intensificano la collaborazione nel settore della difesa, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza europea e la stabilità della NATO.

