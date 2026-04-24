Meloni su Crans-Montana dalla Svizzera ignobile richiesta la respingeremo

Le autorità svizzere hanno comunicato di voler richiedere all’Italia il rimborso delle spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion per alcuni ragazzi rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana. La richiesta riguarda anche ricoveri di breve durata e si riferisce a costi che l’Italia intende respingere. La notizia è stata diffusa attraverso fonti di stampa e ha suscitato reazioni ufficiali.

"Apprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all'Italia il pagamento delle esose spese mediche che l'ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di poche ore, di alcuni ragazzi rimasti feriti nell'incendio di Crans-Montana. Se questa ignobile richiesta dovesse essere formalizzata, annuncio fin da ora che l'Italia la respingerà al mittente e che non le darà alcun seguito. Confido nel senso di responsabilità delle autorità svizzere e mi auguro che la notizia si riveli del tutto infondata". Lo scrive sui suoi social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni su Crans-Montana, dalla Svizzera ignobile richiesta, la respingeremo Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà il rimborso delle spese mediche. Meloni: "Richiesta ignobile, la respingeremo al mittente"Il servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale... Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche: «108mila euro per 3 ragazzi». Meloni: «Richiesta ignobile»La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans Montana, Meloni su invio fatture degli ospedali alle famiglie: È l'ultima vergogna; Crans Montana, Meloni: Scioccata da fatture ospedale, famiglie italiane non dovranno pagare; Crans-Montana: fatture ai pazienti italiani, Meloni scioccata; Crans-Montana, Meloni: Ripugnante se i costi ospedalieri ricadono sull'Italia. Meloni su Crans-Montana, dalla Svizzera ignobile richiesta, la respingeremoApprendo da notizie di stampa che le autorità svizzere hanno intenzione di chiedere all'Italia il pagamento delle esose spese mediche che l'ospedale di Sion avrebbe sostenuto per i ricoveri, anche di ... ansa.it Crans Montana, Svizzera chiederà il rimborso delle spese mediche a Italia. Meloni: Noi non pagheremoLa presidente del Consiglio esclude il pagamento da parte del nostro Paese delle spese: 'Se formalizzassero la richiesta la rispediremo al mittente' ... adnkronos.com Crans-Montana, Meloni: «Ignobile la richiesta della Svizzera di far pagare all'Italia il rimborso delle spese mediche, la respingeremo» - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: «Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi» x.com