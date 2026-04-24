In seguito a un incendio avvenuto a Crans-Montana, il servizio sanitario svizzero ha annunciato l’intenzione di richiedere all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro per le spese mediche sostenute durante il ricovero di tre giovani italiani all’ospedale di Sion. La richiesta si riferisce alle cure ricevute dopo l’incidente, avvenuto nel contesto di un evento pubblico. La questione ha suscitato reazioni politiche, con la premier italiana che ha definito la richiesta “ignobile”.

Il servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. La notizia è emersa dall'incontro di questo pomeriggio tra l'ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard. Quest'ultimo ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. Nei giorni scorsi erano esplose le polemiche dopo che l'ospedale di Sion aveva inviato a tre famiglie di feriti italiani la fattura per le spese mediche sostenute per la cura dei ragazzi nei giorni immediatamente successivi alla tragedia della discoteca.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, la Svizzera chiederà il rimborso delle spese mediche. Meloni: "Richiesta ignobile, la respingeremo al mittente"

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