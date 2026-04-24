Meloni ' Putin al G20? Non è il momento di fare passi verso di lui'

Durante le discussioni sul prossimo incontro del G20, un rappresentante ha dichiarato che non è il momento di avvicinarsi a Vladimir Putin. Ha aggiunto che la responsabilità di compiere passi avanti spetta a lui, piuttosto che a chi partecipa all'evento. La posizione è stata espressa in risposta all'invito di Putin a partecipare al summit. Nessuna altra figura ha commentato ulteriormente la questione.

L'invito di Vladimir Putin al G20? "Io penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a lui di fare qualche passo avanti, e non noi a farlo nei suoi confronti". Lo ha detto Giorgia Meloni ai cronisti al G20. "Credo sia il momento di pretenderlo" dalla Russia.🔗 Leggi su Lanazione.it

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