Meloni | Non ho sentito Trump ma rapporti Italia-Usa sono solidi Putin? Non è il momento di fare passi verso di lui

Da ilgiornale.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha dichiarato di non aver avuto contatti recenti con Donald Trump, tuttavia ha confermato che i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti sono stabili. Riguardo a Vladimir Putin, la premier ha affermato che non è il momento di compiere azioni nei suoi confronti. Le sue parole si concentrano sulla continuità delle relazioni internazionali e sulla necessità di mantenere una posizione cauta in politica estera.

Giorgia Meloni non ha sentito Donald Trump, ma assicura che i rapporti tra Roma e Washington restano buoni. “Con gli Usa i rapporti sono sempre solidi”, ha detto la presidente del Consiglio ai cronisti a margine del vertice di Cipro, rispondendo alle domande sulle tensioni tra Stati Uniti e Spagna sulla Nato. Una tensione che la premier ha spiegato di non vedere “positivamente”, perché in questa fase, ha sottolineato, “bisogna lavorare per rafforzare la Nato” e per consolidare “la colonna europea dell’Alleanza”, che deve essere “complementare”. Tornando al dibattito sulle spese per la difesa, Meloni ha poi chiarito il senso delle sue parole: “Non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Italy's Meloni Calls Out Trump for Attacks on the Pope

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