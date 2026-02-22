Verso Inter-Bodo Glimt | per Nicolò Barella è il momento di fare la differenza

Nicolò Barella si prepara alla sfida tra Inter e BodoGlimt, dopo aver recuperato da un infortunio muscolare che aveva limitato la sua presenza in campo. La sua condizione fisica migliorata permette al centrocampista di essere decisivo e di contribuire alla fase offensiva della squadra. Barella lavora duramente negli allenamenti per tornare al massimo livello e sostenere i compagni in questa importante partita. La sua presenza potrebbe fare la differenza in campo.

Quando sta bene, al netto di fisiologiche rotazioni, è sempre nel mezzo del campo. Non solo perchè è il vice-capitano dell’Inter: nelle prime sei stagioni in nerazzurro Nicolò Barella si è guadagnato lo status di insostituibile per prestazioni e continuità di rendimento. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Verso Bodo/Glimt-Inter: sintetico, neve, gelo e il fattore… Aspmyra StadionIl match tra BodoGlimt e Inter si svolge sotto la neve e con temperature molto basse, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso il campo scivoloso.

Verso Inter-Bodo/Glimt: il fattore San Siro e le grandi rimonte europeeLa sfida tra Inter e BodoGlimt si avvicina, a causa del fattore San Siro, che può fare la differenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vigilia di Bodø/Glimt-Inter: la giornata dei nerazzurri; Playoff Champions League, l’Inter cade in Norvegia: il Bodo/Glimt vince 3-1; L'Inter ne prende tre dal Bodo Glimt, Pio Esposito tiene aperta la qualificazione in Champions; Bodo è un inferno, cade anche l'Inter: tris norvegese e per il ritorno servirà un'impresa.

Pronostico Inter vs Bodo/Glimt – 24 Febbraio 2026Nel quadro del UEFA Champions League, la sfida tra Inter e Bodo/Glimt del 24 Febbraio 2026, in programma alle 21:00 allo stadio N/D, rappresenta un ... news-sports.it

Bodo Glimt-Inter: video, gol e highlights??u0002??? [?u0019???????;????u0001)?Dj???z??J???u0015u0016)-?u0003 c?j??u0012v7ou0005?`#?u0012f?5?u001d?4??PR?u0012?u0001?:u0016qu0018UbFu0004u0011 (N???oY?B!u0007??&?u001d?Ho??np?d??6#?+A??u0007??u ... sport.sky.it

Rafael Leao suona la carica verso il derby contro l'Inter : "E' questione di vita o di morte e io voglio vivere". L'attaccante portoghese del Milan è il protagonista del nuovo episodio di Kickin' it, podcast di CBS Sport. - facebook.com facebook

Bookies - Verso #Bodo/Glimt- #Inter, nerazzurri favoriti. La vittoria dei norvegesi paga quasi 5 volte la posta x.com