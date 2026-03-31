L' Italia nega l' uso della base di Sigonella agli Usa Pentagono | Rispetta i trattati Meloni | Rapporti restano solidi riferirò in Parlamento il 9 aprile

Il governo italiano ha rifiutato agli Stati Uniti l'accesso alla base aerea di Sigonella per operazioni militari in Iran. Il Pentagono ha dichiarato che questa decisione rispetta i trattati, mentre il governo italiano ha affermato che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi e che sarà presente un aggiornamento in Parlamento il 9 aprile. La questione riguarda i confini dell'utilizzo della base nel contesto delle attività militari internazionali.