L' Italia nega l' uso della base di Sigonella agli Usa Pentagono | Rispetta i trattati Meloni | Rapporti restano solidi riferirò in Parlamento il 9 aprile
Il governo italiano ha rifiutato agli Stati Uniti l'accesso alla base aerea di Sigonella per operazioni militari in Iran. Il Pentagono ha dichiarato che questa decisione rispetta i trattati, mentre il governo italiano ha affermato che i rapporti con gli Stati Uniti rimangono solidi e che sarà presente un aggiornamento in Parlamento il 9 aprile. La questione riguarda i confini dell'utilizzo della base nel contesto delle attività militari internazionali.
Agli Stati Uniti è stato negato l'utilizzo della base aerea di Sigonella per le operazioni militari in Iran. L'episodio risalirebbe ad alcune sere fa. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano è stato informato dallo Stato maggiore dell’Aeronautica che il piano di volo di alcuni aerei Usa prevedeva di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medioriente. Nessuno però aveva chiesto alcuna autorizzazione né consultato i vertici militari italiani: il piano, infatti, era stato comunicato mentre gli aerei erano già in volo e dalle verifiche è emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non erano compresi nel trattato con il nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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