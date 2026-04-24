La premier italiana ha dichiarato di non aver sentito Donald Trump di recente, sottolineando che i rapporti con gli Stati Uniti sono sempre stati solidi. La dichiarazione è stata rilasciata ai cronisti durante una visita a Cipro. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito riguardo a eventuali incontri o comunicazioni con l’ex presidente americano.

"Non" ho sentito Trump, "con gli Usa i rapporti sono sempre solidi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Cipro. Tornando sulle spese per la difesa Meloni ha precisato: "non ho detto che le spese militari non sono la priorità, ho detto che oggi abbiamo delle priorità molto importanti. Le spese per la difesa restano importanti ma se abbiamo il problema dell'energia, capite che c'è una priorità che purtroppo viene prima". "Bisogna adattare le proprie posizioni a un contestro che sta cambiando", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Meloni, 'non ho sentito Trump, con Usa rapporti sempre solidi'

Meloni: Ho chiesto a Trump di riaprire la configurazione del Board

Notizie correlate

Meloni: "Non ho sentito Trump, ma rapporti Italia-Usa sono solidi. Putin? Non è il momento di fare passi verso di luiGiorgia Meloni non ha sentito Donald Trump, ma assicura che i rapporti tra Roma e Washington restano buoni.

Il no a Sigonella, parla Meloni: «Rapporti con gli Usa solidi, niente frizioni»Dopo la notizia che il governo ha negato agli Usa l’autorizzazione a coinvolgere la base di Sigonella in una operazione militare diretta in Iran (non...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meloni al Salone del Mobile: pranzo in fiera, affondo sui rimpatri e tappa tra le eccellenze del design; Meloni: Su incentivi avvocati, decreto ad hoc - Il Dl sicurezza non è un pasticcio; Salone del Mobile di Milano, il taglio del nastro a Rho Fiera. Presente la premier Giorgia Meloni: Trump? Non l’ho sentito recentemente; Dl Sicurezza, Meloni: Non è un pasticcio, faremo decreto ad hoc.

Meloni: Non ho sentito Trump, ma rapporti Italia-Usa sono solidi. Putin? Non è il momento di fare passi verso di luiDa Cipro la premier rassicura sui rapporti con gli Usa, rilancia il ruolo dell’Italia in Unifil e apre al dialogo con Berlino sul Patto ... ilgiornale.it

Meloni, 'non ho sentito Trump, con Usa rapporti sempre solidi'Non ho sentito Trump, con gli Usa i rapporti sono sempre solidi. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ai cronisti a Cipro. (ANSA) ... ansa.it

Da 24 ore Giorgia Meloni se ne va in giro accusando Giuseppe Conte e il Superbonus per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Con tutti (o quasi) i giornali al seguito. Poi vai a vedere come stanno davvero le cose, vai a leggere i numeri, i - facebook.com facebook

Il 13 gennaio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani accolgono all’aeroporto di Ciampino Alberto Trentini e Mario Burlò. Trentini torna libero dopo 423 giorni di detenzione. #Report domenica 20.30 #Rai3 x.com