Il no a Sigonella parla Meloni | Rapporti con gli Usa solidi niente frizioni

Il governo ha rifiutato l'autorizzazione agli Stati Uniti di utilizzare la base di Sigonella per operazioni militari. La premier ha affermato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti restano solidi e senza tensioni. La decisione è stata comunicata dopo che era trapelata la richiesta di coinvolgimento della base in attività militari degli americani.

Dopo la notizia che il governo ha negato agli Usa l’autorizzazione a coinvolgere la base di Sigonella in una operazione militare diretta in Iran (non solo come supporto tecnico, già in vigore, ma come base operativa per alcuni cacciabombardieri diretti nel Golfo Persico) la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sceglie di sintetizzare in una propria nota la posizione dell’Italia. Smentendo, soprattutto, che la decisione presa dal ministro Crosetto, d’accordo con lei, abbia creato tensioni con gli Stati uniti: «In riferimento alle notizie di stampa sull’utilizzo delle basi militari, si ribadisce che l’Italia agisce nel pieno rispetto degli accordi internazionali vigenti e degli indirizzi espressi dal Governo alle Camere», si legge. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Il governo rispetta i trattati, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi» Leggi anche: L'Italia nega Sigonella ai bombardieri Usa. Meloni: «Rispettiamo i trattati, rapporti solidi»| Craxi, Reagan: cosa accadde nel 1985 Contenuti e approfondimenti su Il no a Sigonella parla Meloni Rapporti... Temi più discussi: Sigonella, Italia dice no agli Usa: da Crosetto alla crisi del 1985; L'Italia ha negato la base di Sigonella ad aerei americani; La base di Sigonella nel mezzo della guerra: tra i silenzi di Roma e il no secco di Madrid; Nato: l'interpellanza urgente del M5S sulla base di Sigonella. Intervista ad Arnaldo Lomuti (27.03.2026). Sigonella, il precedente: quando Craxi nel 1985 disse no a ReaganBettino Craxi (Foto LaPresse/archivio storico) Il diniego opposto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ... msn.com Sigonella, il precedente: cosa accadde nel 1985 e la crisi (armata) tra Italia e UsaTutto comincia con il sequestro della nave da crociera Achille Lauro. Reagan pretendeva la consegna del commando, Craxi restò fermo sul fatto che il processo spettasse all'Italia. Ma il capo riuscì a ... corriere.it "Noi di M5s siamo stati i primi a denunciare il coinvolgimento di Sigonella nelle operazioni belliche americane. Poi c'è stata una smentita ufficiale dell'Aeronautica militare, di cui noi abbiamo preso atto ma che non capiamo come si possa conciliare con le ev facebook La cattiva stella di Sigonella: il “piccolo” No di Crosetto rievoca Craxi e serve (anche) a salvare i cocci del centrodestra di @antonellocapor2 x.com