Meloni ' Merz sul Patto? Cerchiamo di avvicinare le posizioni'

Il leader di un partito ha commentato le dichiarazioni di un collega tedesco riguardo al Patto, affermando che anche loro riconoscono la complessità della situazione e le sfide che si devono affrontare. La discussione tra i rappresentanti politici continua a concentrarsi sugli aspetti pratici e sui possibili punti di incontro per avvicinare le rispettive posizioni. La questione rimane al centro del dibattito tra le forze politiche coinvolte.

"Anche i tedeschi si rendono conto di quanto sia difficile la situazione e le difficoltà a cui andiamo incontro. C'è la volontà di venirsi incontro, capisco le diversità e i vincoli costituzionali degli altri. Si parte da posizioni distanti, ma stiamo cercando di avvicinarsi". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, in riferimento al Patto di stabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Meloni a Merz: Rafforziamo la cooperazione, oggi Italia e Germania più vicine che mai

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