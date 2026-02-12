La premier Giorgia Meloni annuncia un accordo con il leader tedesco Friedrich Merz, parlando di un

BILZEN - La confessione non è "strappata" ma cercata, perfino attesa. «Sì, c'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento, una convergenza col cancelliere Merz su molti temi.». Giorgia Meloni sorride all'ombra del castello di Alden Biesen. Cielo plumbeo, piovigina in questa rocca sperduta nelle Fiandre che per un giorno ospita il Consiglio europeo. «Stiamo rafforzando la nostra cooperazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcun altro, escludendo altri..». Meloni lancia il patto con Merz (ma frena sugli eurobond) Da pochi minuti è terminato il vertice informale sulla competitività. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ue, Meloni lancia il patto con Merz (ma frena sugli eurobond): «C'è un motore italo-tedesco»

Approfondimenti su Meloni Merz

La premier Giorgia Meloni ha detto che l’Italia e la Germania guidano il motore della competitività dell’Europa.

La premier Giorgia Meloni conferma che in Europa ci sono forti legami tra Italia e Germania, ma precisa che questa collaborazione non mira a sfidare la Francia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meloni Merz

Argomenti discussi: Belgio, incontro informale leader Ue ad Alden Biesen. Meloni: Io favorevole a Eurobond; Draghi e la scossa all'Europa: da Orban a Merz e Meloni, chi frena il Vecchio Continente; Macron rilancia su debito comune e buy European per resuscitare l’industria Ue. Ma l’asse italo-tedesco non ci sta; Guerra in Ucraina, Ue valuta colloqui diretti con la Russia.

UE, Meloni lancia il patto con Merz (ma frena sugli eurobond): «C'è un motore italo-tedesco»BILZEN - La confessione non è strappata ma cercata, perfino attesa. «Sì, c'è sicuramente un ... msn.com

Meloni: «Ue torni a pensare in grande, non c'è tempo da perdere. Io favorevole agli eurobond, ma tema divisivo»Il cancelliere tedesco Merz ha indicato alla stampa, fianco a fianco con il presidente francese Macron, che i due sono d'accordo su diverse questioni, come quasi sempre: vogliamo che la Ue sia più ... ilgazzettino.it

Dopo il nostro voto al Parlamento europeo con cui abbiamo approvato la Lista UE dei Paesi sicuri per rafforzare rimpatri e modello Italia-Albania, il Governo guidato da Giorgia Meloni lancia il Ddl Migranti: blocco navale in caso di gravi minacce per la sicurezz facebook

Dovrebbe tenersi giovedì il prossimo CdM con il nuovo pacchetto #sicurezza. Ieri il vertice di governo a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ribadisce il pieno sostegno alle forze dell'ordine e lancia un appello alle opposizioni per una risoluzione unitaria Carla Macr x.com