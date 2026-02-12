Ue Meloni lancia il patto con Merz ma frena sugli eurobond | C' è un motore italo-tedesco

La premier Giorgia Meloni annuncia un accordo con il leader tedesco Friedrich Merz, parlando di un

BILZEN - La confessione non è "strappata" ma cercata, perfino attesa. «Sì, c'è sicuramente un motore tedesco-italiano in questo momento, una convergenza col cancelliere Merz su molti temi.». Giorgia Meloni sorride all'ombra del castello di Alden Biesen. Cielo plumbeo, piovigina in questa rocca sperduta nelle Fiandre che per un giorno ospita il Consiglio europeo. «Stiamo rafforzando la nostra cooperazione bilaterale, ma non è qualcosa che si fa contro qualcun altro, escludendo altri..». Meloni lancia il patto con Merz (ma frena sugli eurobond) Da pochi minuti è terminato il vertice informale sulla competitività. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

