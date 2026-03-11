il patto tra meloni starmer e merz per proteggere le navi a hormuz

Il premier britannico ha contattato i leader di Italia e Germania per discutere della protezione delle navi a Hormuz. Macron non ha partecipato alla comunicazione. Intanto, fonti di Teheran hanno dichiarato che sarebbero pronte a minare lo Stretto di Washington, con conseguenze senza precedenti. La vicenda coinvolge molte nazioni e preoccupa per possibili escalation nella regione.

Il premier britannico contatta i due leader, assente Macron. Ma Teheran sarebbe pronta a minare lo Stretto Washington: «Conseguenze mai viste». L’Italia prende il comando della missione Aspides davanti allo Yemen. Si accelera la corsa contro il tempo per garantire la sicurezza dello stretto di Hormuz e contenere le ripercussioni sull’economia globale, mentre l’Iran tiene sotto scacco l’area. È in questo contesto che si inserisce il coordinamento tra l’Italia, il Regno Unito e la Germania. Il governo britannico ha reso noto che il premier Keir Starmer, nella serata di lunedì, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. 🔗 Leggi su Laverita.info

