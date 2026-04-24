Meloni ' mantenere forza internazionale al confine tra Israele e Libano'

Da ilgiorno.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ha dichiarato che è necessaria una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano. Ha sottolineato che il contributo dell’Italia può essere determinante nel mantenere la stabilità in quella zona. La sua dichiarazione si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la presenza internazionale in aree di tensione. Finora non sono state fornite dettagli su eventuali piani specifici o impegni concreti.

"Una presenza internazionale al confine tra Israele e Libano è necessaria. Il ruolo che gioca l' Italia può fare la differenza. Ne ho parlato con Aoun. Bisogna cercare una cornice legale". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a margine del vertice informale Ue di Cipro, parlando del ruolo dell' Unifil.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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