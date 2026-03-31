Il governo israeliano ha annunciato l’occupazione del sud del paese, con l’intenzione di demolire tutte le case e i villaggi lungo la frontiera, come già avvenuto in passato in altre aree. Le forze armate israeliane prenderanno il controllo del territorio fino al fiume Litani, mentre gli sfollati di quei villaggi non potranno fare ritorno alle proprie abitazioni.

Tutte le case e i villaggi sul confine saranno demoliti come avvenuto a Gaza, gli sfollati non potranno tornare e le Israel Defense Forces controlleranno il territorio fino al fiume Litani. Il piano della sostanziale occupazione del Libano meridionale da parte di Israele è stato annunciato dal ministro della Difesa Israel Katz. “Al termine dell’operazione, le Idf saranno dislocate in una zona di sicurezza all’interno del Libano, sulla linea di difesa contro i missili anticarro, e avranno il controllo della sicurezza sull’intera area fino al Litani – ha spiegato Katz -. Inoltre, il ritorno a sud del Litani di oltre 600.000 residenti del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, Israele annuncia l’occupazione del sud: “Distruggeremo i villaggi al confine e controlleremo il territorio fino al fiume Litani”

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