Libano i video del conflitto con Israele | decine di carrarmati schierati al confine

Al confine tra Israele e Libano si trascina una situazione di alta tensione, con filmati che mostrano decine di carri armati posizionati lungo la linea di confine. Numerosi edifici sono stati distrutti e il conflitto prosegue sul terreno, nonostante i tentativi diplomatici di mediazione. La presenza di armamenti pesanti e le condizioni di distruzione testimoniano l’intensità delle operazioni militari in corso in questa zona.

Al confine tra Israele e Libano la tensione resta altissima. I video mostrano decine di carri armati schierati lungo la linea di confine e molti edifici distrutti, mentre sul terreno si combatte ancora nonostante i segnali diplomatici. Negli ultimi giorni sono diminuiti i raid su Beirut, ma gli attacchi si sono intensificati nelle aree meridionali, dove prosegue l’offensiva israeliana contro le postazioni di Hezbollah. Sul fronte politico, si prepara un passaggio delicato: colloqui diretti tra Israele e Libano sono attesi nei prossimi giorni a Washington, con al centro il nodo del disarmo del gruppo sciita. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, i video del conflitto con Israele: decine di carrarmati schierati al confine Libano, operazioni al confine con la Siria dopo l'avviso di Israele di possibili attacchiLe autorità libanesi hanno adottato misure precauzionali presso il principale valico di frontiera tra Libano e Siria, dopo che l’esercito israeliano... Israele, il figlio del ministro Smotrich ferito da un missile Hezbollah durante operazioni dell’Idf al confine con il LibanoRoma, 6 marzo 2026 - Il figlio del ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich è stato ferito nelle operazioni militari al confine con il...