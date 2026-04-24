Meloni lo sfogo contro la sinistra | Finirò di pagare i debiti fatti da loro nel 2027

Il governo ha annunciato che i conti pubblici sono migliorati rispetto al passato. Dal momento dell’insediamento, il deficit è diminuito dall’8,1% al 3,1%, secondo quanto dichiarato. La premier ha anche affermato che continuerà a pagare i debiti accumulati in precedenza, stimando di completare questa operazione nel 2027. Questi dati sono stati comunicati durante un intervento pubblico, in cui si è parlato di una gestione finanziaria più stabile.

«I conti sono molto in ordine. Quando ci siamo insediati avevamo un deficit all’8,1%, oggi è al 3,1%. La previsione del governo era il 3,3%, abbiamo fatto meglio delle nostre stesse previsioni». In trasferta a Cipro per il vertice informale dei capi di Stato e di governo del Consiglio europeo, Giorgia Meloni torna sulle polemiche alimentate ad arte dall’opposizione sulla mancata uscita (in anticipo di un anno) dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. E passa al contrattacco. Perché, sostiene la premier, se l’Italia non è riuscita a rispettare il vincolo del 3% la colpa è dei governi precedenti. Di uno, in particolare: quello guidato da Giuseppe Conte tra il 2019 e il 2021, sostenuto da Pd e M5S.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Non finirò di scrivere sul mare. Non finirò di cantare quello che c’è in lui di estatico quello che c’è in lui di abissale la sua vastità disumana senza pesantezza, senza un vero confine la sua aridità senza sete, senza spine le sue forme in perenne mutamento sott - facebook.com facebook