Scontri a Torino Meloni | Lo Stato non arretra E chiama in causa la magistratura | Faccia la sua parte Piantedosi attacca | Da sinistra avremo ragionamenti ipocriti Conte e Schlein condannano | Fatti inqualificabili

A Torino si sono verificati nuovi scontri tra gruppi di manifestanti e forze dell’ordine. La presidente Meloni ha assicurato che lo Stato non arretrerà e ha chiesto alla magistratura di intervenire con decisione. Piantedosi ha invece puntato il dito contro la sinistra, accusandola di usare ragionamenti ipocriti. Anche i leader politici come Conte e Schlein hanno condannato gli episodi, definendoli fatti inqualificabili. Le proteste sono diventate violente e mirano a colpire direttamente lo Stato e i suoi rappresentanti, lasciando poche possibilità di interpretazioni

“Questi non sono dissenso né protesta: sono aggressioni violente con l’obiettivo di colpire lo Stato e chi lo rappresenta. E per questo devono essere trattate per ciò che sono, senza sconti e senza giustificazioni”, così la premier Giorgia Meloni sui social, commentando le violenze al corteo per Askatasuna a Torino. “Immagini inqualificabili”, hanno fatto eco all’unanimità sia il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che la segretaria del Pd Elly Schlein. Tra le migliaia di persone che hanno marciato pacificamente per le strade del centro di Torino per protestare contro lo sgombero dello storico centro sociale, diversi gruppi di anarchici dotati di casco, alcuni anche di maschere antigas e di mascherine, sono andati una parte verso la sede del centro sociale e un’altra parte verso il campus universitario Einaudi, scatenando gli scontri con la polizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato preso a calci, pugni e martellate.

La premier Giorgia Meloni attacca la magistratura dopo i problemi a Torino.

Argomenti discussi: Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Torino, lanciò un posacenere contro la polizia durante il corteo No Meloni Day: 18enne condannato a 8 mesi; Meloni arriva a Niscemi, allargato il cordone di sicurezza; Askatasuna aspetta rinforzi dalla Francia, tensione a Torino.

