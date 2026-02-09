Andrea Pucci si sfoga sui social, annunciando di aver perso un altro lavoro. In alcune stories su Instagram, il comico dice di aver perso il contratto con Conad e scherza sul futuro, prevedendo di dover fare l’elemosina. La sua frase ha fatto scalpore tra i follower, che si chiedono cosa sia successo davvero.

Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo, comunicata ieri tramite nota Ansa, è tornato sui social per “piangere” perché gli è saltato un lavoro dopo la polemica esplosa. Quando è stato annunciato come co-conduttore di Sanremo, infatti, il web è insorto, ritenendo che le sue battute non siano al passo con il tempo. Gli si critica anche il fatto che abbia usato, negli anni precedenti, espressioni omofobe, sessiste e razziste e che quindi non sarebbe giusto farlo salire sul palco. A seguito degli insulti Pucci ha deciso di fare un passo indietro e la politica di destra, in particolar modo Giorgia Meloni, si è schierata dalla sua parte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Andrea Pucci, salta un altro lavoro, lo sfogo sui social: “Finirò a fare l’elemosina”

Approfondimenti su Andrea Pucci

Andrea Pucci salta un altro impegno lavorativo.

Andrea Pucci si lascia andare a uno sfogo pubblico, parlando della sua età e delle sfide che affronta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Andrea Pucci questa sera tutti al Brancaccio a vedere me

Ultime notizie su Andrea Pucci

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia al Festival: Insulti inaccettabili; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, salta la co-conduzione. Solidarietà da Meloni, rammarico Rai; Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori; Andrea Pucci rinuncia a Sanremo 2026: cosa è successo e perché ha fatto un passo indietro.

Perché Andrea Pucci ha rinunciato al Festival di Sanremo 2026: Insulti inaccettabili, il termine fascista non dovrebbe più esistereAndrea Pucci lascia il Festival di Sanremo 2026 tra polemiche, insulti e minacce; il comico parla di clima ostile e critica l’uso del termine ... alfemminile.com

Chi è Andrea Pucci, il comico nel mirino della sinistra che ha rinunciato a Sanremo. Il tabaccaio ganassa e l'origine del suo soprannomeAndrea Pucci ha rinunciato a Sanremo, al comico era stata offerta la co-conduzione da parte di Carlo Conti ma Pucci ha deciso di fare un passo indietro dopo le polemiche esplose sui social in seguito ... affaritaliani.it

Il caso di #Andrea #Pucci che rinuncia a Sanremo e le strumentalizzazioni della politica. Il commento di Vincenzo Coronetti su Malpensa24 facebook

Andrea Pucci diventa un caso nazionale per presunte battute sessiste, razziste, omofobe, e rinuncia a Sanremo a causa degli insulti ricevuti. Meloni chiede una cosa semplice: perché la satira vale solo in una direzione Ha ragione. Su certi palchi tutto è conc x.com