Andrea Pucci salta un altro lavoro lo sfogo sui social | Finirò a fare l’elemosina

Andrea Pucci salta un altro lavoro lo sfogo sui social | Finirà a fare l'elemosina

Andrea Pucci si sfoga sui social, annunciando di aver perso un altro lavoro. In alcune stories su Instagram, il comico dice di aver perso il contratto con Conad e scherza sul futuro, prevedendo di dover fare l’elemosina. La sua frase ha fatto scalpore tra i follower, che si chiedono cosa sia successo davvero.

Andrea Pucci dopo la rinuncia a Sanremo, comunicata ieri tramite nota Ansa, è tornato sui social per “piangere” perché gli è saltato un lavoro dopo la polemica esplosa. Quando è stato annunciato come co-conduttore di Sanremo, infatti, il web è insorto, ritenendo che le sue battute non siano al passo con il tempo. Gli si critica anche il fatto che abbia usato, negli anni precedenti, espressioni omofobe, sessiste e razziste e che quindi non sarebbe giusto farlo salire sul palco. A seguito degli insulti Pucci ha deciso di fare un passo indietro e la politica di destra, in particolar modo Giorgia Meloni, si è schierata dalla sua parte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

