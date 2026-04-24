Il governo attribuisce all’Europa e all’Istat la responsabilità di un problema legato alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. La premier ha commentato la situazione, indicando che le difficoltà sono state generate da decisioni e dati forniti dagli enti europei e dall’istituto di statistica nazionale. La discussione si concentra sul ruolo di queste istituzioni nel determinare le criticità affrontate dal paese in ambito economico e fiscale.

Sulla questione della mancata uscita dalla procedura di infrazione Giorgia Meloni se la prende con l’Istat e con l’Europa, oltre che con il Superbonus (di cui ha chiesto fino all’ultimo, con tutto il centrodestra, proroghe ed estensioni), invece di prendersela con se stessa, essendosi infilata da sola in questo casino per pura bulimia propagandistica (e così, come scrive sul Foglio Luciano Capone, «il traguardo autoimposto è diventato un danno autoinflitto»). Come sempre quando è in difficoltà, cioè sempre più spesso da quando ha perso il referendum, Meloni abbandona le pose da statista liberale e modernizzatrice per tornare ai suoi cavalli di battaglia nazional-populisti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Meloni dà la colpa all’Europa e all’Istat per un problema creato dal governo

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Da 24 ore Giorgia Meloni se ne va in giro accusando Giuseppe Conte e il Superbonus per la mancata uscita dalla procedura di infrazione europea. Con tutti (o quasi) i giornali al seguito. Poi vai a vedere come stanno davvero le cose, vai a leggere i numeri, i - facebook.com facebook

Meloni si allontana da Giorgetti: apre allo scostamento e no alle spese per la Difesa. Assedio a Istat "rigidi burocrati". Di @carusocarmelo x.com