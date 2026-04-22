Per sciogliere i nodi sul decreto Sicurezza il governo si è creato un nuovo problema quello delle coperture

Il governo ha affrontato il dibattito sul decreto Sicurezza, ma nel farlo si è trovato a dover risolvere anche il problema delle coperture finanziarie necessarie. Questa situazione ha creato nuove complicazioni legate alla disponibilità di risorse per attuare le misure previste. Nel frattempo, il Podcast di Fanpage.it, in onda ogni giorno alle 18.00, fornisce aggiornamenti sulle notizie più importanti del momento, aiutando gli ascoltatori a rimanere informati.

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Con Decreto Sicurezza abbiamo dato risposte su reati che impattano sulla quotidianità delle persone.

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