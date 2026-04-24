Il presidente del consiglio ha dichiarato che i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti sono costantemente forti e stabili. Ha aggiunto che il legame tra i due paesi rimane saldo, senza indicare cambiamenti recenti o criticità. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di continuità nelle relazioni bilaterali, senza menzionare eventi specifici o sviluppi recenti.

ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda i nostri rapporti con gli Stati Uniti, sono sempre dei rapporti solidi. Per quello che riguarda i miei rapporti con Donald Trump, non c'è niente di particolare che io stia facendo in questo momento”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del vertice informale Ue a Cipro. “Putin nel G20? Penso che questo sia il momento in cui siamo noi a chiedere a Putin di fare qualche passo avanti e non noi a farlo nei suoi confronti. Noi, ma soprattutto gli americani in questi mesi hanno fatto diversi passi avanti verso la Russia e dall'altra parte non abbiamo visto altrettanti passi avanti”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni “Con gli Usa rapporti sempre solidi”

Donzelli: Rapporti con Usa solidi come sempre

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