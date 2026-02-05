Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto sulla sicurezza. La premier Meloni spiega che si tratta di un passo importante, non di misure temporanee, ma di un elemento che contribuisce a rafforzare la libertà e la sicurezza dei cittadini. Le novità arrivano mentre il governo continua a portare avanti la sua strategia a lungo termine.

"Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti fin dal suo insediamento ". Sono queste le prime parole della premier Giorgia Meloni affidate a Instagram subito dopo l'approvazione del decreto sicurezza. "In questi anni abbiamo costruito un impianto chiaro: difendere i cittadini e mettere le Forze dell’ordine nelle condizioni di lavorare meglio e con maggiori tutele. È lo stesso percorso che ci ha portato a rafforzare con diverse misure la protezione dei cittadini e della legalità, a contrastare il crimine organizzato, ad aumentare le pene per chi aggredisce uomini e donne in divisa, ad assumere quasi 40 mila operatori e rinnovare contratti rimasti bloccati per anni, con risorse mai stanziate prima", ha aggiunto il presidente del Consiglio nel suo lungo post. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Approvato il decreto sicurezza, Meloni: "Non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini"

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

Meloni invita le opposizioni a collaborare sulla sicurezza, ma il disaccordo resta sulle misure del decreto legge.

Questa mattina il governo ha approvato il nuovo decreto sulla sicurezza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Per la sinistra il decreto sicurezza è illiberale. Vi elenco alcune leggi nel decreto...

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Decreto sicurezza, minori e maranza i nuovi nemici dell'ordine pubblico; Decreto sicurezza a inizio febbraio senza le strette su minori e coltelli; Sicurezza, dal fermo preventivo allo scudo penale per gli agenti: le norme al vaglio del governo; Costretto ad arretrare il governo si aggrappa alle opposizioni.

Approvato il decreto sicurezza, Meloni: Non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadiniContinuiamo così ad aggiungere tasselli a un disegno preciso: uno Stato che non gira la testa dall’altra parte, che difende chi ci difende e che restituisce sicurezza e libertà ai cittadini ha scrit ... msn.com

Decreto sicurezza, Meloni: «Non misure spot, ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini»«Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo Governo porta avanti ... ilmessaggero.it

Nel decreto Sicurezza che sarà approvato oggi ci sarà sia il fermo preventivo di 12 ore per i cortei sia lo scudo penale per i poliziotti (di Giacomo Salvini) facebook

Approvato dal Mase, di concerto con il Mic, il decreto di Vas per il Piano di sviluppo 2025 presentato a marzo dello scorso anno da Terna. Si tratta di un documento ... Leggi l'articolo completo -> rviv.ly/usoaq1 #reteditrasmissione x.com