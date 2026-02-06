Il solito decreto del governo Meloni che è tutto meno che sicurezza

Il governo di Meloni ha varato un nuovo decreto che sembra ripetere gli stessi schemi di sempre. È stato scritto in fretta, seguendo le notizie di cronaca e le emozioni del momento. Non affronta le vere ragioni della criminalità, ma punta a colpire un nemico sociale e politico, senza cambiare nulla alla radice dei problemi. Alla fine, sembra più una mossa di facciata che una soluzione reale.

Il nuovo decreto è la copia carbone di tutti i provvedimenti del governo: scritto sull'onda della cronaca e dell'emotività, contro un nemico sociale e politico da criminalizzare, senza alcun impatto sulle cause della criminalità. Dove sta la sicurezza, in tutto questo?.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su governo Meloni Approvato il decreto sicurezza, Meloni: "Non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini" Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un nuovo decreto sulla sicurezza. Decreto Sicurezza e Governo Meloni: la repressione del dissenso tra carcere e multe Il decreto Sicurezza del Governo Meloni rappresenta un passo verso un approccio più rigoroso in materia di ordine pubblico. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su governo Meloni Argomenti discussi: Il solito decreto del governo Meloni, che è tutto meno che sicurezza; Un nuovo decreto sul PNRR conferma l’inverno sull’università italiana; Sicurezza, oggi il decreto. Mantovano da Mattarella, ritocchi su fermo e scudo; RIFORMA ATTO DOVUTO: UN NUOVO VESTITO PER IL SOLITO CALVARIO?. Decreto Sicurezza, fermo preventivo e scudo penale: il blocco di Mattarella a MeloniIl decreto Sicurezza passa dal Quirinale: cambia il fermo preventivo e lo scudo penale per gli agenti. Ecco le modifiche introdotte ... quifinanza.it Il Consiglio dei ministri approva il decreto sul PonteROMA – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina, con disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni. livesicilia.it Schlein chiede alla Meloni un appello all’unità e il premier risponde: «Le opposizioni votino con noi una risoluzione unitaria». E allora cominciano i distinguo: Conte tira in ballo temi a casaccio, i dem si appellano alla Carta, Bonelli fa il suo solito show facebook Un miliardo di euro di danni per l’uragano stimati dai comuni. E il governo Meloni per la Sicilia stanzia 33 milioni. Non uno stanziamento: un’elemosina. E Schifani, come al solito servo di un governo che sta affossando la Sicilia, dichiara pure la sua soddisfazi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.