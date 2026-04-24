Il presidente del Consiglio ha dichiarato che le tensioni devono essere eliminate, specificando di non aver avuto contatti recenti con l’ex presidente degli Stati Uniti. Ha inoltre annunciato l’intenzione di rafforzare l’Europa all’interno della NATO, sottolineando l’importanza di mantenere un rapporto stabile con Washington e di preservare una strategia autonoma. La dichiarazione è stata rilasciata durante una visita ufficiale a Cipro.

Nicosia (Cipro), 24 aprile 2026 – Rafforzare il pilastro europeo della Nato, evitando di incrinare il legame con Washington, pur mantenendo una linea autonoma. Da Nicosia, a margine del Consiglio europeo informale e del vertice tra i Paesi del Sud dell’Unione, Giorgia Meloni rilancia la linea italiana sulla Difesa e si trova sostanzialmente a dover prendere le parti del premier spagnolo Sanchez, probabilmente il più lontano da lei politicamente. Netto il suo giudizio sulle tensioni fra Stati Uniti e Spagna in ambito Atlantico: “Non vedo positivamente queste frizioni, la Nato deve rimanere unita”. L’obiettivo, afferma Meloni, ribadendo quella che è sostanzialmente da tempo la linea italiana, è “ rafforzare la colonna europea, che deve essere complementare a quella americana”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni: basta tensioni. “Non ho sentito Trump. Rafforziamo l’Europa”

Meloni: Allarme per il disimpegno di Trump Buongiorno Europa

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