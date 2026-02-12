Meloni stringe con Berlino per l’industria Ue | energia e regole più flessibili al centro dell’agenda

Il governo italiano lavora a stretto contatto con Berlino per rafforzare l’industria europea. Meloni e i suoi ministri discutono di energia e di regole più flessibili, cercando di mettere al centro dell’agenda le esigenze di rilancio economico. Durante il vertice Ue sulla competitività, l’Italia si impegna a portare avanti questa alleanza, puntando su una strategia condivisa con la Germania.

Meloni punta sull’asse Roma-Berlino per rilanciare l’industria europea: la svolta al vertice Ue sulla competitività. Il governo italiano, guidato dalla Presidente Giorgia Meloni, ha presentato al prevertice europeo sulla competitività, tenutosi il 12 febbraio 2026 al castello di Alden Biesen in Belgio, un’agenda focalizzata su energia e automotive. L’incontro, che ha visto la partecipazione di 17 Paesi membri, rappresenta un tentativo di ridefinire le priorità economiche dell’Unione Europea, con un inedito sostegno della Germania. L’obiettivo è spingere per misure concrete a sostegno della crescita industriale, superando le tradizionali dinamiche franco-tedesche.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

