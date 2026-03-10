Sconti in bolletta e contratti flessibili le linee guida Ue contro il caro energia Categorie in pressing su accise mobili

L’Unione Europea ha annunciato nuove linee guida per affrontare il caro energia, includendo sconti in bolletta, contratti più flessibili e riduzioni di tasse e oneri sulle bollette elettriche. Le norme prevedono anche una maggiore trasparenza nelle informazioni fornite ai consumatori riguardo ai contratti e alle fatture. Inoltre, si cerca di rendere più rapidi i cambi di fornitore di energia.

Cambi di fornitore più rapidi, contratti flessibili, sgravi di tasse e oneri sulle bollette elettriche e maggiore trasparenza nelle informazioni su contratti e fatture energetiche. Sono le principali misure raccomandate dalla Commissione europea ai governi nazionali per ridurre le bollette dell'energia. Tra le misure incoraggiate da Bruxelles, contenute nel pacchetto "energia per i cittadini" presentato a Strasburgo, anche un'accelerazione su rinnovabili ed efficienza energetica. Il pacchetto, spiega l'esecutivo Ue, «punta a mettere i cittadini al centro della transizione energetica». Von der Leyen: prezzi dell'elettricità troppo alti «I prezzi dell'elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati.