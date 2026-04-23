Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran crisi energetica e bilancio
Oggi e domani, i leader dell'Unione Europea si riuniscono a Cipro per discutere di questioni internazionali e europee. Tra i temi in agenda ci sono la situazione in Iran, la crisi energetica e il bilancio dell’Unione. La riunione si svolge in un momento di crescente tensione globale e di difficoltà economiche per molti Paesi membri. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma i colloqui sono attesi per approfondire le strategie future.
(Adnkronos) – Appuntamento a Cipro oggi e domani per i capi di Stato e di governo dell'Ue. Su invito della presidenza di turno del Consiglio dell'Unione, cipriota in questo semestre, i leader si ritroveranno nell'isola di Afrodite, lo Stato più orientale dei 27, ad appena un centinaio di km dalle coste siriane, per discutere principalmente delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Temi più discussi: Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran, crisi energetica e bilancio; I leader europei a Cipro e il piano Ue per combattere la crisi dell'energia; Ucraina, attesa per lo sblocco di aiuti Ue da 90 miliardi di euro; Guerini: Il governo scelga la Ue. Gli italiani non dimenticheranno l’ambiguità verso il leader Usa.
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