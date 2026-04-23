Leader Ue oggi a Cipro tra guerra in Iran crisi energetica e bilancio

Oggi e domani, i leader dell'Unione Europea si riuniscono a Cipro per discutere di questioni internazionali e europee. Tra i temi in agenda ci sono la situazione in Iran, la crisi energetica e il bilancio dell’Unione. La riunione si svolge in un momento di crescente tensione globale e di difficoltà economiche per molti Paesi membri. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma i colloqui sono attesi per approfondire le strategie future.