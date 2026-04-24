La Corte di Appello di Napoli ha modificato la sentenza di primo grado riguardante l’ex sindaco di Melito, condannandolo a quattro anni e sei mesi di reclusione per scambio elettorale mafioso. La decisione ha portato a un nuovo verdetto nel procedimento giudiziario che coinvolgeva il politico. La sentenza definitiva è stata pronunciata dopo il riesame del caso e l’appello presentato dall’accusa.

La Corte di Appello di Napoli ha ribaltato le sentenze di primo grado, condannando l’ex sindaco di Melito, Luciano Mottola, a 4 anni e 6 mesi di reclusione per scambio elettorale -mafioso. Il provvedimento colpisce anche l’ex presidente del consiglio comunale, Rocco Marrone, anch’egli condannato a 4 anni e 6 mesi dopo l’assoluzione iniziale davanti al gup Lombardo. La vicenda, che affonda le radici nelle indagini della Dda dell’aprile 2023, vede coinvolti legami stretti tra la politica locale e il clan Amato-Pagano. Il bilancio delle condanne tra politica e imprenditoria. Le decisioni dei giudici hanno delineato un quadro complesso di corruzione e associazione mafiosa che ha protagonisti diversi esponenti del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melito, Appello ribalta tutto: ex sindaco condannato per mafia

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