Rifiuti e ordinanze d’urgenza la Corte d’Appello ribalta tutto | il debito è del Comune e non dell’ex sindaco

La Corte d’Appello ha deciso che il debito legato a rifiuti e ordinanze d’urgenza spetta al Comune e non all’ex sindaco. La vicenda giudiziaria, iniziata oltre dieci anni fa, coinvolgeva l’ex primo cittadino di San Nicola la Strada, Pasquale Delli Paoli, e prevedeva un’esposizione di oltre 350mila euro, interessi inclusi. La sentenza rappresenta una svolta importante nel caso.

Si conclude con una decisione destinata a fare giurisprudenza una vicenda giudiziaria iniziata oltre un decennio fa e che aveva posto sulle spalle dell'ex sindaco di San Nicola la Strada Pasquale Delli Paoli un'esposizione economica superiore ai 350mila euro, interessi compresi.La Corte d'Appello.