Presunti abusi sull’amica della figliastra | condannato in primo grado l’Appello ribalta tutto

Un uomo di 70 anni di Benevento è stato condannato in primo grado per presunti abusi su un’amica della figliastra. Tuttavia, in appello la sentenza è stata ribaltata e il procedimento si è concluso con un proscioglimento definitivo. La vicenda si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

Tempo di lettura: 1 minuto Si conclude con un proscioglimento il procedimento giudiziario che vedeva imputato un 70enne di Benevento, accusato di atti sessuali nei confronti di una minorenne. La Corte d’Appello di Napoli ha infatti emesso una sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’uomo, difeso dall’avvocato Vittorio Fucci, ribaltando la decisione adottata in primo grado dal Tribunale di Benevento. L’inchiesta prendeva spunto da un episodio che, secondo l’ipotesi accusatoria, si sarebbe verificato all’interno dell’abitazione dell’imputato. La ragazza, amica della figliastra dell’uomo, quel giorno si era recata a pranzo a casa dell’amica in assenza dei propri genitori e risultava di fatto affidata alla madre della stessa e al 70enne, convivente nell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Presunti abusi sull’amica della figliastra: condannato in primo grado, l’Appello ribalta tutto Articoli correlati Condannato in primo grado, cantante latinoamericano assolto in appello dall'accusa di violenza sessuale su una minorenneIn primo grado condannato a sei anni, un trentenne è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza che all'epoca ne... Processo "Default", sentenza: "Questo è solo il primo grado. Faremo appello, siamo sereni"Nell’quadro del processo denominato "Default" il tribunale di Messina ha condannato in primo grado 15 imputati, fra cui il chiancianese Francesco...