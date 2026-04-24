Mediofondo della Verna Domenica due percorsi nel segno della passione

Da lanazione.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima si svolgerà il Mediofondo della Verna, con due percorsi distinti ma legati dalla volontà di offrire un’esperienza di scoperta e di sfida agli appassionati di corsa. L’evento si terrà nel territorio di Sansepolcro e prevede percorsi che attraversano paesaggi naturali e zone di interesse storico. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, con iscrizioni aperte fino all’ultimo minuto.

SANSEPOLCRO Due chilometraggi, un’anima sola: quella della scoperta e della sfida. La prima edizione della Mediofondo della Verna, " Pedalando l’Umbria di Francesco ", attraverserà domenica 26 aprile anche le strade della Valtiberina Toscana e propone due percorsi, entrambi caratterizzati da una partenza in gruppo a velocità controllata. Fra gli organizzatori, anche la società Ciclistica Sansepolcro. L’intera manifestazione è dedicata alla memoria del tifernate Moreno Gabellini, storico presidente del gruppo Tagliatella Team scomparso lo scorso anno, per sottolineare il valore dell’unione e dello spirito di gruppo che da sempre lo hanno contraddistinto.🔗 Leggi su Lanazione.it

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