Mediofondo della Verna Domenica due percorsi nel segno della passione

Domenica prossima si svolgerà il Mediofondo della Verna, con due percorsi distinti ma legati dalla volontà di offrire un’esperienza di scoperta e di sfida agli appassionati di corsa. L’evento si terrà nel territorio di Sansepolcro e prevede percorsi che attraversano paesaggi naturali e zone di interesse storico. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, con iscrizioni aperte fino all’ultimo minuto.

SANSEPOLCRO Due chilometraggi, un’anima sola: quella della scoperta e della sfida. La prima edizione della Mediofondo della Verna, " Pedalando l’Umbria di Francesco ", attraverserà domenica 26 aprile anche le strade della Valtiberina Toscana e propone due percorsi, entrambi caratterizzati da una partenza in gruppo a velocità controllata. Fra gli organizzatori, anche la società Ciclistica Sansepolcro. L’intera manifestazione è dedicata alla memoria del tifernate Moreno Gabellini, storico presidente del gruppo Tagliatella Team scomparso lo scorso anno, per sottolineare il valore dell’unione e dello spirito di gruppo che da sempre lo hanno contraddistinto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mediofondo della Verna. Domenica due percorsi nel segno della passione Notizie correlate Pedalando l’Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della VernaEntrano nel vivo i preparativi per la Mediofondo della Verna a Città di Castello che rientra nel format Pedalando l'Umbria di Francesco. Le Botteghe della Salute al via nel Comune di Chiusi della VernaArezzo, 12 febbraio 2026 – Al via il progetto delle Botteghe della Salute nel Comune di Chiusi della Verna. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Mediofondo della Verna. Domenica due percorsi nel segno della passione; Pedalando l’Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della Verna; La Mediofondo della Verna il 26 aprile tra Toscana e Umbria sulle orme di San Francesco, in compagnia di Davide Cassani; Mediofondo della Verna: due percorsi tra scoperta e sfida sulle orme di San Francesco. Pedalando l’Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della VernaEntrano nel vivo i preparativi per la Mediofondo della Verna a Città di Castello che rientra nel format Pedalando l'Umbria di Francesco. Il circuito accoglie il terzo dei sette appuntamenti in program ... perugiatoday.it Cicloturismo, la Mediofondo della Verna il 26 aprile tra Toscana e Umbria sulle orme di San Francesco, in compagnia di Davide Cassani Partenza dal Centro Commerciale Castello di Città di Castello - facebook.com facebook