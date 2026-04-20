Pedalando l’Umbria di Francesco nasce la Mediofondo della Verna

A Città di Castello sono iniziati i lavori preparatori per la Mediofondo della Verna, una delle tappe del progetto Pedalando l'Umbria di Francesco. La manifestazione prevede un percorso in bicicletta che attraversa diverse zone dell'Umbria, con partenza e arrivo nella stessa città. La corsa si svolgerà secondo un calendario stabilito e coinvolgerà ciclisti di vari livelli.

Entrano nel vivo i preparativi per la Mediofondo della Verna a Città di Castello che rientra nel format Pedalando l'Umbria di Francesco. Il circuito accoglie il terzo dei sette appuntamenti in programma, ripercorrendo gli itinerari di San Francesco d’Assisi: nel cuore del Casentino, il Santuario.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate "Pedalando l'Umbria di Francesco", sette tappe per ripercorrere il cammino del santoL'iniziativa prenderà il via in occasione della sesta edizione della Media Fondo del Quasar, in programma domenica 15 marzo Un percorso... Umbria, nasce il cluster della meccanica agricola regionaleL’obiettivo è rafforzare uno dei comparti più identitari e strategici del sistema produttivo regionale, valorizzandone competenze, innovazione e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Pedalando l'Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della Verna; A Gubbio oggi la Cicloturistica del Lupo: sport e spiritualità sulle orme di San Francesco; InPost Italia main sponsor di Pedalando l’Umbria: ciclismo, territorio e innovazione nelle consegne; Tragedia durante la gara in bici: Salvatore cade in un dirupo e muore. Pedalando l’Umbria di Francesco, nasce la Mediofondo della VernaEntrano nel vivo i preparativi per la Mediofondo della Verna a Città di Castello che rientra nel format Pedalando l'Umbria di Francesco. Il circuito accoglie il terzo dei sette appuntamenti in program ... perugiatoday.it Ciclismo, ‘Pedalando l’Umbria di Francesco’ fa tappa a Gubbio con la Cicloturistica del LupoGubbio si appresta a diventare il cuore pulsante del cicloturismo umbro con la Cicloturistica del Lupo, una manifestazione che unisce sport, spiritualità e valorizzazione territoriale. L’evento, in pr ... umbria24.it Amaranto Channel. . Creare un'unione tra le comunità di un ampio territorio tra Toscana e Umbria toccato dal Cammino di Francesco, affinché il pellegrinaggio possa essere uno strumento di sviluppo dell'area. - facebook.com facebook Lazio, Umbria, Toscana e Marche: la guida ai luoghi di Francesco 800 anni dopo roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com