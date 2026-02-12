Questa mattina a Chiusi della Verna sono partite ufficialmente le Botteghe della Salute. Il progetto punta a offrire servizi sanitari più vicini ai cittadini, senza dover sempre spostarsi in grandi centri. Le prime strutture sono già operative e pronti a ricevere le prime persone. La speranza è di alleggerire la pressione sugli ospedali e migliorare l’assistenza nei piccoli paesi.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Al via il progetto delle Botteghe della Salute nel Comune di Chiusi della Verna. L’amministrazione guidata dal sindaco Giampaolo Tellini ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Anci Toscana che permetterà, per il biennio 2026-2027, di attivare percorsi di implementazione dei servizi di sanità digitale, facilitazione dell’accesso ai servizi sanitari online e orientamento ai cittadini verso la rete dei servizi sociosanitari territoriali. Le Botteghe della Salute, promosse dalla Regione Toscana, sono finalizzate a offrire nuove prestazioni multifunzionali, gratuite e accessibili soprattutto nelle zone montane e periferiche, garantendo un maggior livello di accesso e fruizione dei servizi direttamente sui territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Botteghe della Salute al via nel Comune di Chiusi della Verna

Approfondimenti su Chiusi della Verna

Nel 2025, Chiusi della Verna ha visto un investimento di sei milioni di euro dedicato a opere, servizi e progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita locale.

Ultime notizie su Chiusi della Verna

