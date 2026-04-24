Medio oriente | lo stallo e il logoramento progressivo

Nel Medio Oriente si susseguono proroghe di accordi di cessate il fuoco. Dopo la proroga della tregua con l’Iran, è stata confermata anche quella sul conflitto libanese, che però avrà una durata di sole tre settimane. Le decisioni sono state annunciate in un periodo di stallo e di logoramento progressivo delle tensioni nella regione.

Dopo la proroga della tregua con l’Iran arriva quella sul conflitto libanese, che però a differenza della prima scade tra tre settimane. Un cessate il fuoco bizzarro quello libanese, dal momento che Israele lo viola continuamente innescando le rappresaglie di Hezbollah, che resta resiliente come dimostrano i danni inflitti alle forze dell’IDF. Il divieto imposto la scorsa settimana da Trump a Tel Aviv di continuare le operazioni militari è durato pochino, a riprova di quanto conti l’Imperatore nei calcoli di Netanyahu. Il Paese dei cedri resta uno dei nodi più intricati di questo lungo stallo, perché non si vede come si possa risolvere: Israele non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal Libano meridionale né Hezbollah di disarmare, come chiedono Tel Aviv e Washington, o quantomeno non finché Israele resterà in loco.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Medio oriente: lo stallo e il logoramento progressivo Notizie correlate Iran: Trump estende il cessate il fuoco, i negoziati in Pakistan in stallo, portaerei Usa in rotta verso il Medio OrienteGiornata caotica e rissosa sul piano diplomatico quella conclusasi attorno alle trattative Usa-Iran, con il presidente americano Donald Trump che... Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Usa-Iran: il rischio di uno stallo permanente; Stallo nelle trattative in Medio Oriente, borse negative; BORSE MEDIO ORIENTE-Listini del Golfo in calo su stallo negoziati USA-Iran; Stallo in Medio Oriente, sempre più nel vivo delle trimestrali. Borse oggi | FTSE MIB | Effetto Eni e STM, stallo in Medio Oriente pesa su listiniAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Borsa Milano negativa pesa stallo Medio Oriente, giù difesa, banche, bene StmAvviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... it.investing.com Guerra in Medio Oriente: anche i cavi Internet nello Stretto di Hormuz sono a rischio x.com I leader europei sono al secondo giorno di vertice informale a Cipro, con un'agenda che abbraccia la crisi in Medio Oriente e la difesa del continente. I 27 discutono misure urgenti legate alla guerra in Iran, alla chiusura dello stretto di Hormuz e alla crisi energ facebook