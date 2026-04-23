il dottor roberto nasorri nominato direttore del dipartimento della medicina generale della asl toscana sud est

Il 23 aprile 2026, è stato annunciato che il dottor Roberto Nasorri assume l’incarico di direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana sud est. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’ente sanitario e riguarda la responsabilità della gestione delle attività di medicina generale nella regione. Il dottor Nasorri prende il posto del precedente dirigente, mantenendo il ruolo di riferimento per i medici di medicina generale.

Arezzo, 23 aprile 2026 – È Roberto Nasorri il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana sud est. Succede a Renato Tulino, che ha lasciato l’incarico dopo il pensionamento avvenuto nel corso dell’anno. Medico di medicina generale dal 1994 presso la Usl 8 di Arezzo, ha esercitato a Cortona. È specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio, titolo conseguito all’Università degli Studi di Firenze. Nel corso della carriera ha maturato una significativa esperienza nella ricerca clinica, collaborando a numerosi studi nazionali e internazionali promossi dall’Istituto Mario Negri. Dal 31 ottobre 2025 è Medico di Ruolo Unico di Assistenza Primaria.🔗 Leggi su Lanazione.it

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