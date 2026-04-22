Roberto Nasorri è direttore della Medicina Generale della Asl Toscana sud est

Roberto Nasorri è stato nominato nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Generale presso la Asl Toscana sud est. La nomina è stata ufficializzata recentemente, confermando il suo incarico all’interno dell’ente sanitario. Nasorri ricopre ora questa funzione, sostituendo il precedente direttore, e si occuperà di coordinare le attività relative alla medicina generale nella regione. La decisione è stata comunicata attraverso un avviso ufficiale dell’azienda sanitaria.

È Roberto Nasorri il nuovo direttore del Dipartimento di Medicina Generale della Asl Toscana sud est. Succede a Renato Tulino, che ha lasciato l’incarico dopo il pensionamento avvenuto nel corso dell’anno. Medico di medicina generale dal 1994 presso la Usl 8 di Arezzo, ha esercitato a Cortona. È.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate «Il dottor Stefano Dami nominato Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est»Arezzo, 21 marzo 2026 – La dichiarazione del direttore generale della Asl Toscana sud est, Marco Torre: "Il Dipartimento Emergenza Urgenza è uno... Festival della Salute Mentale: il contributo della Asl Toscana sud est tra giovani, comunità e nuove sfideSi rinnova e si rafforza nel 2026 l’impegno della ASL Toscana Sud Est all’interno del Festival della Salute Mentale, promosso dall’Università di...