Medicina a Tirana il Tar Lazio boccia il ricorso | l’assegnazione alla sede estera di Tor Vergata è legittima l’indicazione sulla piattaforma era chiara
Il Tar del Lazio ha deciso di respingere il ricorso presentato da alcuni studenti di Medicina assegnati alla sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata. La decisione riguarda l’assegnazione della sede e la chiarezza dell’indicazione sulla piattaforma online. La sentenza conferma la legittimità dell’assegnazione alla sede estera, senza ulteriori approfondimenti o motivazioni.
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di studenti di Medicina assegnati alla sede di Tirana collegata all’Università di Roma Tor Vergata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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