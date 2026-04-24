Medici di famiglia è ufficiale | cambia tutto Scoppia la protesta!
Una nuova riforma dei medici di famiglia sta per entrare in vigore, con effetti che coinvolgeranno l'intera organizzazione della sanità territoriale in Italia. La modifica delle modalità operative e delle responsabilità ha scatenato reazioni di protesta tra i professionisti del settore. La novità si traduce in un cambio di paradigma nel sistema di assistenza sanitaria di base, con l’obiettivo di riorganizzare i servizi offerti ai cittadini.
Una riforma destinata a cambiare profondamente l’organizzazione della sanità territoriale in Italia è ormai alle porte. Il nuovo decreto annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci punta a ridefinire il ruolo dei medici di famiglia, trasformandoli progressivamente in dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Un passaggio che segna una svolta storica e che, proprio per questo, ha già acceso un duro scontro con la categoria. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di rendere il sistema più efficiente, rafforzando l’assistenza di prossimità e migliorando la presa in carico dei pazienti, soprattutto quelli più fragili. Ma il...🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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