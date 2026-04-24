Una nuova riforma dei medici di famiglia sta per entrare in vigore, con effetti che coinvolgeranno l'intera organizzazione della sanità territoriale in Italia. La modifica delle modalità operative e delle responsabilità ha scatenato reazioni di protesta tra i professionisti del settore. La novità si traduce in un cambio di paradigma nel sistema di assistenza sanitaria di base, con l’obiettivo di riorganizzare i servizi offerti ai cittadini.

Una riforma destinata a cambiare profondamente l’organizzazione della sanità territoriale in Italia è ormai alle porte. Il nuovo decreto annunciato dal ministro della Salute Orazio Schillaci punta a ridefinire il ruolo dei medici di famiglia, trasformandoli progressivamente in dipendenti del Servizio sanitario nazionale. Un passaggio che segna una svolta storica e che, proprio per questo, ha già acceso un duro scontro con la categoria. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di rendere il sistema più efficiente, rafforzando l’assistenza di prossimità e migliorando la presa in carico dei pazienti, soprattutto quelli più fragili. Ma il...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Medici di famiglia, è ufficiale: cambia tutto. Scoppia la protesta!

Notizie correlate

Medici di famiglia, i punti dell’accordo con la Regione: cosa cambia per i pazientiBologna, 4 febbraio 2026 – Continuità nell’assistenza ai pazienti che, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, sarà garantita dai medici di medicina...

Medici di famiglia, l'accordo regionale tra luci e ombre: cosa cambia a FerraraDopo mesi di trattative è stato siglato l'accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale tra la Regione Emilia-Romagna e i sindacati...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Medici di famiglia. Cambia la convenzione con nuovi obblighi organizzativi e dipendenza su base volontaria. Arriva la riforma Schillaci per far funzionare le Case della Comunità. Ecco la bozza; Medici di base in rivolta: il 77% pronto a lasciare il SSN se la proposta Benigni diventa legge; Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunità; Arriva il medico di famiglia dipendente pubblico.

Medici di famiglia, è ufficiale: cambia tutto. Scoppia la protesta!Una riforma destinata a cambiare profondamente l’organizzazione della sanità territoriale in Italia è ormai alle porte. Il nuovo decreto annunciato dal ... thesocialpost.it

Riforma dell’assistenza primaria: medici di famiglia tra convenzione e assunzione nelle Case di comunitàIl decreto Schillaci introduce un modello duale per i medici di famiglia, con nuove regole di lavoro e remunerazione per garantire il funzionamento delle Case di comunità. ilsole24ore.com

Medici di famiglia: passaggio alle Case di comunità e stipendio, cosa cambia con il nuovo decreto x.com

Secondo l'ultima rilevazione di dicembre 2025, dei 215 medici mancanti, 87 sono in Lomellina. Così, a febbraio, Asst aveva emesso i bandi per le graduatorie per l'assistenza primaria e la pediatria di libera scelta e ben 263 professionisti, cui si aggiungono i n - facebook.com facebook